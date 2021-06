Killing debiutują. Kiedy premiera płyty "Face The Madness"?

Thrashowy kwintet Killing z Danii szykuje się do premiery pierwszego albumu.

Po EP-ce "Toxic Asylum" z 2018 roku i wypuszczonych rok później singlach "Raise Your Anger" i "Kill Everyone", przyszła wreszcie pora na pełnowymiarowy debiut Killing, świeżo upieczonych podopiecznych rodzimej Mighty Music.

Płytę "Face The Madness" zarejestrowano w studiu Dead Rat pod okiem Jacoba Bredahla, niegdysiejszego wokalisty Hatesphere.

Okładkę pierwszej płyty Killing zaprojektował pochodzący z Gwatemali artysta Mario López.

Longplay "Face The Madness" ujrzy światło dzienne 13 sierpnia i będzie dostępny w wersji CD, cyfrowo oraz w odsłonie winylowej.

Teledysk do nowego utworu "Legion Of Hate" Killing możecie zobaczyć poniżej:

Clip Killing Legion Of Hate

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec kwietnia wideoklip "Kill Everyone":

Clip Killing Kill Everyone

Oto lista kompozycji albumu "Face The Madness":

1. "Kill Everyone"

2. "Before Violence Strikes"

3. "Don't GetMad, Get Evil"

4. "See You In Hell"

5. "Legion Of Hate"

6. "Straight Out Of Kattegat"

7. "One Last Victim"

8. "1942"

9. "Killed In Action".