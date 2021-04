Killing Addiction: Szczegóły albumu "Mind Of A New God"

Na początku czerwca nową płytą przypomni o sobie deathmetalowa formacja Killing Addiction z Florydy.

Reklama

Zespół Killing Addiction przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Album "Mind Of A New God" nagrano w studiu Helton Music w mieście Ocala na Florydzie, z którego pochodzi Killing Addiction.

Reklama

Autorem okładki drugiego longplaya Amerykanów jest paragwajski artysta Samuel Araya, którego prace zdobią nagrania m.in. Cradle Of Filth i Elvenking.

Dodajmy, że będzie to pierwszy materiał florydzkich deathmetalowców z udziałem nowego gitarzysty Devona McDonougha, który w 2020 roku zastąpił na tej pozycji zmarłego cztery lata wcześniej Chada Baileya, brata Patricka, grającego na basie wokalisty Killing Addiction.

Pierwsza od, bagatela, 28 lat płyta aktualnych podopiecznych hiszpańskiej Xtreem Music trafi do sprzedaży 1 czerwca i dostępna będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz w edycji cyfrowej.

Premierowego utworu "Prophecy Armageddon" Killing Addiction możecie posłuchać poniżej:

Wideo KILLING ADDICTION - Prophecy Armageddon [2021]

Na longplayu "Mind Of A New God" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Mind Of A New God"

2. "As Utopia Burns"

3. "Prophecy Armageddon"

4. "Destroyer Of Worlds"

5. "Lives Unworthy Of Life"

6. "Dark Realm Atrocity"

7. "Condemned To Nothingness"

8. "The Chaos Older Than Time"

9. "Altered At Birth".