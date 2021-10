Keisha Buchanan (Sugababes) o przykrych wspomnieniach. "Kazali nam walczyć"

Keisha Buchanan z Sugababes w ostatnim wywiadzie zdradziła historię z czasów, kiedy wraz z koleżankami jako nastolatki zdobyły sławę. Jak się okazuje młode i niedoświadczone piosenkarki były łatwym łupem dla chciwych menedżerów.

14-letnia wtedy Keisha założyła zespół z Mutyą Bueną i Siobhán Donaghy. Marzyły o wielkiej sławie i ta dość szybko do nich przyszła. Kiedy koleżanki miały po 15-16 lat, ukazał się ich debiut. Choć dla słuchaczy i fanów gwiazd, ich życie musiało wyglądać idealnie, okazuje się, że za kulisami dochodziło do różnych przykrych sytuacji.

Dopiero niedawno Keisha odważyła się o tym opowiedzieć.



"Była jedna sytuacja, kiedy ja i Mutya pokłóciłyśmy się w Fulham na sali prób. Szczerze mówiąc nie pamiętam, o co chodziło. Dwóch producentów wepchnęło nas do innego pokoju" - powiedziała Keisha.

"Kazali nam walczyć ze sobą. Wepchnęli mnie i Mutię razem do pokoju i - nie powiem ich nazwisk - powiedzieli, że mamy ze sobą walczyć. Nie zrobiłyśmy tego, odmówiłyśmy. Stałyśmy tam całe we łzach, nie zapomnę tego." - dodała.

Mutya Buena, która również była obecna przy tym wywiadzie, dodała: "Och, ludzie byliby zbulwersowani, gdyby to się działo teraz... Myślę, że podobałoby im się, gdybyśmy myślały, że jedna jest lepsza od drugiej. Wiedzieliby, co mówić nam na osobności, żeby tego nie zatrzymać".



Sugababes uznawany jest za najpopularniejszy brytyjski girlsband XXI wieku. Do największych przebojów należą piosenki "Freak Like Me", "Round Round", "Hole in the Head", "Push The Button", "Walk This Way" i "About You Now".