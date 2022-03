Katharos o dawno zapomnianych rodach (nowa płyta "Of Lineages Long Forgotten")

"Of Lineages Long Forgotten", pierwsza od sześciu lat płyta symfonicznych blackmetalowców ze Szwecji, powstała w kultowym szwedzkim studiu Necromorbus (m.in. Mayhem, Watain) pod kierownictwem Simona Wizéna i Torego Stjerny, który odpowiadał również za miks i mastering. Okładkę zaprojektował rozchwytywany artysta Eliran Kantor.

Na następcy debiutanckiego albumu "Exuvian Heraldry" z 2016 roku w chórkach zaśpiewał gościnnie Robin "Rob The Slob" Westlund, grający na basie wokalista Repuked, deathmetalowej formacji, w której udziela się dwóch członków Katharos.

Reklama

Drugi longplay Szwedów będzie ich pierwszym materiałem w barwach nowego wydawcy - amerykańskiej Willowtip Records. Premierę zaplanowano na 13 maja (CD w digipacku, cyfrowo). Wersja winylowa - z uwagi na problemy z produkcją tego nośnika, z którymi borykają się wydawcy na całym świecie - trafi na rynek dopiero w połowie sierpnia.

Jak podpowiada wspomniana wytwórnia z Pensylwanii, muzyka Katharos oscyluje wokół skandynawskiego, symfonicznego black metalu w stylu Emperor i Dimmu Borgir.

Nowy album Katharos pilotuje już singel "The World Serpent’s Marrow". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Katharos "The World Serpent's Marrow" - Official Track Premiere

Oto program albumu "Of Lineages Long Forgotten":

1. "Those Hornclad"

2. "Feigned Retreat"

3. "Of Lineages Long Forgotten"

4. "The World Serpent's Marrow"

5. "Lay Yersinian Siege"

6. "I Waged War"

7. "Most Dread Portent".