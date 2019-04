Katarzyna Warnke w ciąży? Jako Lupus And The Girl zaśpiewała "Chcę ci powiedzieć coś" grupy Maanam

Zamiast potwierdzenia plotek o ciąży, aktorka Katarzyna Warnke wypuściła swoje muzyczne "dziecko" - pod szyldem Lupus And The Girl zaprezentowała własną wersję przeboju grupy Maanam, "Chcę ci powiedzieć coś".

Katarzyna Warnke debiutuje pod szyldem Lupus And The Girl AKPA

Plotkarskie media podchwyciły informacje o powiększeniu rodziny Katarzyny Warnke i aktora Piotra Stramowskiego.

Sama aktorka znana z m.in. filmów Patryka Vegi (dwie części "Kobiet mafii", "Botoks") i serialu "Chyłka - Zaginięcie" krótko skomentowała to pod jednym z wpisów z gratulacjami: "To bzdury".

W kolejnym komentarzu Warnke zaprzeczyła, jakoby wypowiadała się dla "Show" o tym, że jest w ciąży.

Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wpis "To już! Urodziło się...", w którym ogłosiła debiut duetu Lupus And The Girl.

Aktorka zaśpiewała cover utworu "Chcę ci powiedzieć coś" z repertuaru zespołu Maanam.

