Kasia Stankiewicz o swoim pierwszym spotkaniu z Varius Manx: Nie pamiętają mnie

Wokalistka nieprzypadkowo wspomina zespół Varius Manx. Założony 30 lat temu miał w tym roku mieć wiele koncertów, ale wszystkiemu położyła kres pandemia. Stąd pomysł, aby przenieść świętowanie jubileuszu do internetu. Kasia Stankiewicz obiecała opublikować materiały i informacje, które do tej pory były tajemnicą. I słowa dotrzymała.

Kasia Stankiewicz dołączyła do Varius Manx w 1996 r. /Mieczysław Włodarski / Reporter

Na swoim profilu instagramowym wróciła pamięcią do momentu, gdy po raz pierwszy spotkała... a właściwie natknęła się na "chłopców", z którym później zdobyła szczyty list przebojów. Po prostu wpadła im w oko na słynnym sopockim "Monciaku".

Reklama

"Mam 16 lat. Jestem z rodziną na wakacjach w Sopocie, jest czas festiwalu. Po ulicy Monte Cassino spacerują różni ludzie z identyfikatorami z napisem 'artysta'" - wspomina Kasia Stankiewicz.

"Wypatrujemy swoich faworytów celem zdobycia autografu, lecz okazuje się, że to my jesteśmy wypatrzeni. Zaczepiają nas na ulicy jacyś chłopcy i pytają: 'Eeejjjj, chcecie nasze koszulki?'. Patrzymy zdziwieni, w sumie możemy chcieć. Dociera do nas, że to muzycy z Varius Manx, którzy, jak się okazuje kilka godzin później, zdobywają główną nagrodę sopockiego festiwalu".

Instagram Post

Zdarzyło się to dwa lata przed jej występem w programie "Szansa na sukces", w którym zajęła pierwsze miejsce za interpretację piosenki "Zamigotał świat" - nagranej w składzie z Anitą Lipnicką. Rok później Stankiewicz była już w zespole, zastępując właśnie Lipnicką.

Wokalistka dodała, że gdy podczas owej "Szansy na sukces" przypomniała członkom zespołu o tym pierwszym spotkaniu na "Monciaku", oni stwierdzili, że go nie pamiętają. Ma jednak dowód. Wspomnianą koszulkę, którą zaprezentowała w ilustracji swojego postu. "Koszulka z pewnymi ubytkami, ale zachowana" - napisała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Stankiewicz: Jesteśmy starymi dziadami TV Interia

Kasia Stankiewicz weszła do składu zespołu Varius Manx w 1996 roku na miejsce Anity Lipnickiej, a następnie wróciła do niego w 2015 roku (i występuje w nim do dziś). Podczas jej nieobecności w Varius Manx, wokalistkami zespołu były kolejno: Monika Kuszyńska, Anna Józefina Lubieniecka i Edyta Kuczyńska.