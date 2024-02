Kasia Sawczuk już jako 6-latka zadebiutowała w programie "Od przedszkola do Opola". W 2009 roku jeszcze jako 12-letnia dziewczynka wystąpiła w drugiej edycji "Mam talent". Zaśpiewała wówczas "Tańczące Eurydyki" Anny German, zachwycając jurorów i telewidzów. Tym większym zaskoczeniem była jej nieobecność w gronie 40 półfinalistów show TVN-u. "Gdzieś w głowie mam cały czas te dwie Kasie" - przyznała Agnieszka Chylińska, mając na myśli właśnie Sawczuk i Kasię Popowską, która mimo odrzucenia w programie zrobiła później całkiem sporą karierę.

W 2014 roku 17-letnia Sawczuk pojawiła się w innym telewizyjnym talent show i wówczas już niespodzianek nie było. W czwartej serii "The Voice of Poland" w drużynie Justyny Steczkowskiej dotarła do ścisłego finału, zajmując drugie miejsce. Zwycięzcą został pochodzący z Meksyku Juan Carlos Cano z ekipy Marii Sadowskiej.



Występ Kasi z Przesłuchań w ciemno w piosence "Titanium" Davida Guetty ma ponad 6,3 mln odsłon, co daje mu miejsce w gronie 20 najpopularniejszych wykonań w "The Voice of Poland".

Będąc nastolatką zaczęła występować w musicalach, między innymi w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. W międzyczasie zaczęła brać udział w produkcjach telewizyjnych (m.in. seriale "Belfer", "Skazani", "Hotel 52", "Czas honoru. Powstanie"). Na dużym ekranie zadebiutowała w "Mieście 44".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Sawczuk o pracy nad debiutancką płytą Newseria Lifestyle

Ma na koncie role w takich produkcjach, jak m.in. "Córki dancingu", "Jak zostać gwiazdą", "Dziewczyny z Dubaju", "Fuks 2".

Kasia Sawczuk - co dziś u niej słychać?

Kasia Sawczuk przez lata występowała w "Barwach szczęścia", a od 2016 r. jest w stałej obsadzie "Pierwszej miłości". Jako aktorka dubbingowa podkładała głos do m.in. "Sing", "Soy Luna" czy "My Little Pony: Film".



Równolegle pracuje nad swoją muzyczną karierę, którą rozwija pod szyldem Effy. W tej przygodzie pomaga jej partner - Mattia Rosinski z grupy BEMY. Do tej pory z debiutanckiego albumu poznaliśmy utwory "Reset", "Klaustrofobia", "Nie broń mi" (480 tys. odsłon) i "Jest OK". Pod koniec sierpnia 2023 r. pojawiła się wspólna piosenka Effy i Rosinskiego - "Powiedz mi to jeszcze raz" na potrzeby produkcji Storytel o tym samym tytule.



Clip Effy Nie broń mi

W ramach przygotowań do premiery "wolno tłoczącej się płyty" Effy zaśpiewała podczas Great September w Łodzi. "W skład mojego bandu wchodzą taaaak kosmicznie utalentowani ludzie. Słów brakuje jak ważny to etap jest - pierwsze próby z zespołem i TA wymiana energii.." - podkreśla Kasia Sawczuk.