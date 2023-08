Kasia Moś ukończyła szkołę muzyczną im. Fryderyka Chopina w Bytomiu w klasie wiolonczeli i fortepianu. Jest także absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie wokalu, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ponadto pobierała lekcje u takich nauczycieli jak: Elżbieta Chlebek, Beata Przybytek, Gerald Trottman, Agata Pisko, Anna Serafińska czy Marek Bałata.

Wokalistka ma na koncie współpracę z wieloma uznanymi postaciami z branży muzycznej i filmowej, m.in.: z Robin Antin, założycielką The Pussycat Dolls; z orkiestrą AUKSO, z którą współpracowała przy nagraniach płyty Pawła Mykietyna "Pasja według Świętego Marka" oraz podczas imprez "Wratislavia Cantans" we Wrocławiu, "Festiwalu Muzyki Polskiej" w Krakowie oraz "Warszawskiej Jesieni"; z Lothar Dziwoki Big Band, z którym koncertowała, m.in. reprezentując Polskę na "Silesian Artist Festival" w Goteborgu; z grupą hiphopową Bezimienni; a także z Borysem Szycem (podczas promocji albumu "Felin'Good") i Grzechem Piotrowskim (wystąpiła na płycie "Emotronica").



Artystka zagrała także jedną z głównych partii w musicalu "Król Lear" Pawła Mykietyna, nagrała też wokalizę do kompozycji Wojciecha Kilara, która została wykorzystana w filmie Krzysztofa Zanussiego "Obce ciało".

Kasia Moś solowo na muzycznej scenie zadebiutowała w wieku 18 lat piosenką "I Wanna Know". Kompozycja napisana przez Roberta Jansona, lidera Varius Manx, zakwalifikowała się do finałowej piętnastki krajowego finału 51. Konkursu Piosenki Eurowizja - Ateny 2006.



Kasia Moś jest singielką. Powiedziała, kogo szuka

Wokalistka przyznała, że jest teraz naprawdę szczęśliwa, lecz ma pewien problem. "No i jeszcze miłości brakuje, ale..." - roześmiała się w wywiadzie udzielonym ShowNews.pl. "Nie wierzę w to, że wszyscy mężczyźni są tacy, że się boją. Na pewno są tacy, którzy mają jakieś kompleksy i nie byliby w stanie być z kobietą, która się realizuje zawodowo, ale myślę, że jest dużo wspaniałych mężczyzn, którzy są wsparciem, opoką i motorem do działania. Wiadomo, że są różni ludzie, ale nie trafiłam jeszcze na tego odpowiedniego" - dodała.



Podczas wywiadu pojawił się także temat sposobów, w jaki Kasia Moś może szukać swojego potencjalnego wybranka. Prowadząca zażartowała, że obecnie popularne są programy telewizyjne, w których przeprowadza się coś na kształt castingów na drugą połówkę. Wokalistka chętnie to powtórzyła i przyznała, że może to właśnie jest sposób na to, by wreszcie szczęśliwie się zakochać.



Kasia Moś była już dwukrotnie zaręczona. Jej pierwszym długoletnim partnerem był lekarz Maciej Malinowski. Później zdradziła także mediom, że zdążyła ponownie powiedzieć "tak", lecz z tego również nic nie wyszło.