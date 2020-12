Kasia Moś i jej "Ślad": Każda decyzja może odmienić nasz los

Reprezentantka Polski na Eurowizję 2017 Kasia Moś prezentuje teledysk do nowej piosenki "Ślad".

Kasia Moś prezentuje nowy teledysk /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

W 2012 r. Kasia Moś dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie.



Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się", "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction".

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).

Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.

Od pewnego czasu wokalistka pracuje nad nowymi nagraniami. W tym roku gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak.

Teraz Kasia Moś prezentuje piosenkę "Ślad". Jej tekst wokalistka napisała na początku pandemii koronawirusa jako rodzaj manifestu.

Clip Kasia Moś Ślad

"Każda decyzja może odmienić nasz los, lokalne wydarzenia mogą wywołać globalne konsekwencje. Wydaje się, że wszystko jest przewidywalne, dopóki nie wydarzy się coś nieprzewidywalnego, co po dokonaniu późniejszej analizy okazuje się, iż było możliwe do przewidzenia. Nie powinniśmy być biernymi uczestnikami życia. W każdym dzisiejszym działaniu jest jutrzejszy świat. Nawet najmniejsze kroki zostawiają ślady tworzące zupełnie nowe, bądź szersze ścieżki. Niewielkie działanie każdego z nas może wywołać ogromne zmiany w systemie, bo przecież nieustannie tworzymy naszą przyszłość" - opowiada Kasia Moś.

Autorami muzyki są Kasia Moś, Marcin Bors, Artur Michalski i Wojtek Famielec. Za produkcję odpowiada Marcin Bors, znany głównie ze współpracy ze sceną rockową, czy alternatywną (m.in. Nosowska, Hey, Krzysztof Zalewski, Myslovitz).

Z kolei teledysk przygotował pracujący już wcześniej z Moś Adam Gawenda / AG STUDIO (znany ze współpracy m.in. z Agnieszką Chylińską, Igorem Herbutem i Mrozem).

