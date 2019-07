Karolina Czarnecka: "Módl się za nami" zapowiedzią nowej płyty artystki

Utwór "Módl się za nami" zapowiada nową płytę Karoliny Czarneckiej, która ukaże się jesienią tego roku nakładem wytwórni Kayax.

"Ta piosenka to moja historia, którą się z wami dzielę i daję ją wam ot tak, na tacy. Jestem kobietą hybrydą z własną indywidualną historią, momentami radosną, a chwilami smutną. Dotykałam już wielu materii i struktur, a teraz tak na poważnie używam formy rapu. I bardzo mnie to kręci. Lubię wychodzić poza strefę komfortu" - opowiada o singlu "Módl się za nami" Karolina Czarnecka

Numer zapowiada nową płytą artystki, która ukaże się jesienią tego roku. Muzykę do niego stworzyli Witalis Popow, Wiktor Szczygieł i sama Czarnecka. Artystka odpowiedzialna jest również za słowa utworu. Producentem nagrania został Winnetou.

Teledysk we współpracy z Czarnecką stworzyli Łukasz Jasiukowicz i Anna Szewc.



"Na nowej płycie kurs na rap zostanie utrzymany, ale wzbogacony będzie o kontekst ukochanego przeze mnie wschodu. Łączę na niej konserwatyzm i magię Podlasia i zderzam z liberalną bańką, którą współtworzy Warszawa, miasto w którym żyję. Zderzam wschód z zachodem, sacrum z profanum, folk z rapem i nieustannie szukam świeckiej duchowości" - mówi o nowym albumie jego twórczyni.

Karolina Czarnecka porusza się po różnych dziedzinach sztuki i bada ich granice. Zasłynęła piosenką "Hera koka hasz LSD", którą wykonała na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2014 r. Jest dyplomowaną lalkarką i prawie dyplomowaną aktorką dramatyczną; współtworzy grupę teatralno-kabaretową Pożar w Burdelu i jest członkinią Żelaznych Wagin oraz grającego feminopolo Gangu Śródmieście.



- To gatunek łączący różne przestrzenie muzyczne - mówiła Interii Czarnecka i dodawała - Dałyśmy wolność naszym próżnościom, potrzebom, pragnieniom. Dla mnie jest to też zabawa i wcale tego nie ukrywam. Mam również ciche marzenie, że nawet jeśli coś drgnie (w naszym kraju - przyp. red.), to ciągle będziemy śpiewać i tworzyć.

W 2014 roku artystka wydała debiutancką solową EP-kę "Córka", na której znalazły się - obok przeboju z PPA - piosenki "Zjawa" czy "Demakijaż" z gościnnym udziałem L.U.C.-a. Wiosną 2018 roku miał swoją premierę album "Solarium 2.0" - promowany singlami "Anaruk" i "Mój pokój" - będący swoistą kontynuacją opowieści rozpoczętej na pierwszym krążku. Płytę promowała trasa koncertowa "Solarium 2.0 18/19", w ramach której artystka odwiedziła ponad 20 miast.

