Karolina Błońska chce tylko pięknie żyć. Posłuchaj utworu "Ćmy"

Pochodząca spod Warszawy Karolina Błońska to przedstawicielka młodego pokolenia singer-songwriterów. Artystka prezentuje około indie-popowe kompozycje, które powstają we współpracy z gitarzystą i producentem Krzysztofem Łochowiczem, znanym z zespołów Darii Zawiałow, Meli Koteluk czy Pawła Domagały. Odzwierciedleniem muzycznej charyzmy Karoliny są jej dotychczasowe single "Uspokajam się" i "Zatory". Wokalistka zadebiutowała na scenie pierwszej edycji łódzkiego festiwalu showcase'owego Great September, a dziś przygotowuje się do premiery debiutanckiego albumu.

Najnowszy singel Karoliny Błońskiej charakteryzuje niezwykła prostota, za którą stoi dość osobisty wydźwięk utworu. "Boję się ciem, są chaotyczne i nieprzewidywalne. Paradoksalnie jednak utożsamiam się z nimi i z tym impulsywnym sposobem ich latania. Sama mam w swoim życiu dużo podobnego chaosu. Widzę w trajektorii lotu ćmy analogię do próby walki z samą sobą" - komentuje Karolina.

Wokalistka postawiła na szczery tekst bez chowania emocji za metaforami, w którym wybrzmiewają różne odcienie tęsknoty i lęku, między innymi związane z próbą pogodzenia się z odejściem bliskiej osoby. Premiera utworu nieprzypadkowo ma miejsce właśnie teraz. "Listopad zawsze jest dla mnie trudnym miesiącem. Dzień staje się krótszy, wokół zapada szarość, a świat spowija wszechobecna melancholia. Mam wtedy wrażenie, że widzę wokół wyjątkowo dużo zła, jednak gdy mam już dość analizowania tego wszystkiego, szukam światła w tych najmniejszych rzeczach. Mam nadzieję, że 'Ćmy' staną się dla kogoś właśnie taką małą rzeczą wzniecającą promyk nadziei" - dopowiada.

Wideo Karolina Błońska - Ćmy

Karolina Błońska - kim jest?

23-letnia przedstawicielka wschodzącej sceny alternatywno-popowej, która pisze słowa i tworzy muzykę, akompaniując sobie na gitarze i pianinie. Początkowo pisała piosenki po angielsku, jednak w 2017 roku poznała Krzyśka Łochowicza, który namówił ją do pisania po polsku. Współpraca z Krzyśkiem jako producentem zaowocowała powstaniem takich utworów jak "Uspokajam się", "Zatory" czy "Ćmy", które duet stworzył w zaciszu domowej pracowni.

W piosenkach Karoliny można usłyszeć wpływy muzyki takich artystów jak Finneas, Lennon Stella, Ashe, Skott, Regina Spektor, Sigrid czy Aurora, jednak trzonem jej twórczości jest wrażliwość, przekładająca się na osobisty wydźwięk piosenek. Prawdziwą inspirację stanowią bowiem własne doświadczenia, relacje z bliskimi i emocje, które towarzyszą Karolinie na co dzień. Jak podkreśla, pisanie ich w piosenkach pozwala jej nazwać, poukładać i zamknąć pewne etapy w życiu.