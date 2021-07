Kanye West przekłada premierę "Dondy". Gwiazdor zamieszkał na stadionie

Wyczekiwany przez fanów 10. album Kanye Westa "Donda" nie ukazał się - wbrew temu co zapowiadał sam raper - 23 lipca. Materiał ma zostać dopracowany i wypuszczony do sieci 6 sierpnia. Do tego czasu kontrowersyjny artysta będzie pracował i mieszkał na stadionie w Atlancie.

Kanye West podczas listening party swojego nowego albumu /Kevin Mazur /Getty Images