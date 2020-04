Kamil Bednarek z brodą: Zobacz teledysk "Bądź przy mnie" [TEKST]

"Bądź przy mnie" to najnowszy singel Kamila Bednarka, który zapowiada nadchodzącą trasę "Bednarek inaczej". Do sieci trafił już teledysk do tego nagrania.

Kamil Bednarek prezentuje nowy utwór /Maciek Jonek / Reporter

Jesienią 2019 r. Kamil Bednarek przypomniał się widzom TVP jako jeden z trenerów "The Voice of Poland".

Reklama

Przygoda wokalisty z muzycznym show Dwójki prawdopodobnie zakończy się po jednym sezonie (11. edycja zapowiedziana została na jesień 2020 r.).



Bednarek skupia się teraz na nowych piosenkach.

Ostatni studyjny album jego grupy Bednarek to "Talizman" z grudnia 2017 r.

W lutym 2019 r. zespół wypuścił koncertowy album "MTV Unplugged".

Pod koniec ub. r. poznaliśmy nowe utwory "Możemy więcej" (gościnnie Matheo i Claysteer) i "Milczące lasy" (gościnnie Anja Sei).



Zapowiedzią nowego materiału jest piosenka "Bądź przy mnie", którą premierowo zaprezentował w RMF FM.

"W gonitwie po dobrobyt zdarza nam się tracić nadzieję i nie zauważać tego co w życiu jest najważniejsze. Tę piosenkę napisałem przed snem, gdy w mojej głowie roiło się od nadmiaru myśli i zmartwień. Życzę Wam, abyście nigdy nie tracili nadziei i odwagi do walki z przeciwnościami losu. Wierzę, że ta piosenka będzie Wam dodawała otuchy i sił w trudny momentach swojego życia" - napisał Kamil Bednarek.

Clip Bednarek BĄDŹ PRZY MNIE

Sprawdź tekst "Bądź przy mnie" w serwisie Teksciory.pl!

Podczas #Inaczej Tour 2020 usłyszymy garść nowych utworów, ale także największe przeboje Bednarka w nowych zaskakujących aranżacjach.

"Wszystkie piosenki, które moi fani znają, dostaną nowe życie. Było to dla mnie duże wyzwanie. Są zagrane w zupełnie różnych gatunkach muzycznych. Z pewnością dużo się nauczyłem przy produkcji nowych brzmień, nowego życia moich piosenek. Jest to dla mnie ciekawa lekcja od starszych kolegów z branży, którzy jako wspaniali muzycy są bardzo otwarci na takie projekty" - zapowiada wokalista.

Fani zwrócili uwagę na bardziej dojrzały wizerunek Kamila, który podczas kwarantanny zapuścił brodę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Bednarek: Zwycięstwo w programie wcale nie oferuje wiecznej kariery. Mnie się udało dzięki wiernym fanom Newseria Lifestyle

Oto szczegóły jesiennej trasy "#Inaczej Tour 2020":

2.10 - Wrocław, A2

8.10 - Częstochowa, Hala Sportowa

10.10 - Katowice, MCK

17.10 - Szczecin, Netto Arena

18.10 - Poznań, B17

22.10 - Gdańsk, Stary Maneż

25.10 - Kraków, Kwadrat

15.10 - Lublin, Hala Globus

5.11 - Warszawa, Praga Centrum

5.12 - Łódź, Wytwórnia.