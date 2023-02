Kamil Bednarek na walentynki dziękuje swojej żonie. Kim jest tajemnicza Pamela? "Jesteś tu"

Wiadomości

Z okazji walentynek Kamil Bednarek zaprezentował live sesję do utworu "Tu jesteś". Tekst piosenki wokalista napisał dla swojej żony Pameli. Były trener "The Voice of Poland" do tej pory starał się trzymać swoje życie prywatne w sekrecie, nie było nawet wiadome, że jest po ślubie.

Kamil Bednarek najnowszy utwór napisał dla żony /Artur Zawadzki /Reporter