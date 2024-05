W mediach wciąż jest głośno o wielu zmianach, które zostają wprowadzone do TVP. Stacja chce zerwać z dotychczasowym wizerunkiem upolitycznionej telewizji. Formaty niektórych programów rozrywkowych zostają odnowione, a ich prowadzący to zupełnie nowe twarze. Proces zmian nie ominął również uwielbianego przez widzów show "Tak to leciało!".

Program "Tak to leciało!" do tej pory prowadzili Sławomir i Kajra. Małżeństwo dostało się do show w 2022 r., kiedy format ten powrócił na antenę telewizyjną po dłuższej przerwie. Początkowo emitowany był od 2008 do 2012 r. Wówczas jego gospodarzem był Maciej Miecznikowski, znany jako lider grupy Leszcze.

Reklama

Kacper Kuszewski zastąpi Sławomira i Kajrę w programie TVP

Sławomir i Kajra zbyt mocno kojarzą się obecnym władzom Telewizji Publicznej z poprzednimi właścicielami stacji. Postawili oni więc na zmianę gospodarzy programu "Tak to leciało!". Już w czerwcu na plan ma wkroczyć Kacper Kuszewski. Zastąpi małżeństwo i poprowadzi program solo. Aktor został wybrany do tej roli za sprawą castingu, w którym pokonał innych kandydatów.

Zmiany w "Tak to leciało!"

Kacper Kuszewski już szykuje się do roli gospodarza programu rozrywkowego. Zapowiedział, że wraz z jego nadejściem, do "Tak to leciało!" zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany. "Nie wiem, czy będę mieć okazję, by zaśpiewać w programie. Na pewno zmieni się lekko formuła show, zostanie odświeżona. Pojawią się nowe elementy" - powiedział aktor w rozmowie z Plejadą.

Kajra skomentowała odejście jej i męża z "Tak to leciało!"

Sławomir i Kajra dotychczas nie komentowali sytuacji, która ma miejsce w związku ze zmianami w Telewizji Publicznej. Niedawno udało się jednak namówić żonę gwiazdora disco polo do krótkiej rozmowy. Serwis Plotek skontaktował się z Kajrą, która wyznała, że wraz z mężem opuścili program "Tak to leciało!" już w zeszłym roku. Teraz są w zupełnie innym miejscu - skupiają się na tworzeniu własnej muzyki.

"My swoją przygodę z programem 'Tak to leciało!' zakończyliśmy w kwietniu 2023 roku, nagraliśmy wówczas dwie serie, które były, są pokazywane z dużym opóźnieniem. Bardzo się cieszymy z dużej oglądalności i popularności programu, za którą drodzy widzowie bardzo dziękujemy" - przekazała Kajra.

Sławomir i Kajra skupiają się na tworzeniu muzyki

Sławomir i Kajra są teraz w zupełnie innym miejscu - skupiają się na tworzeniu własnej muzyki. Nie mają czasu na prowadzenie programów rozrywkowych, ponieważ chcą jak najszybciej pokazać efekty swojej pracy w studiu fanom. "My od ponad roku jesteśmy już w zupełnie innych muzycznych rejonach i tematach, włącznie z tym, że nasz album Sławomir 'The Greatest Hits' okrył się diamentem, a kolejny jest w trakcie nagrywania. Efekty naszych działań i nieszablonowa twórczość muzyczna Sławomira - już za chwilę ujrzy światło dzienne. Będziecie państwo bardzo zaskoczeni!" - powiedziała Kajra.

Co żona gwiazdora disco polo myśli o zastępstwie?

Żona Sławomira postanowiła wypowiedzieć się także na temat nowego prowadzącego "Tak to leciało!". Według niej Kacper Kuszewski nadaje się do tej roli znakomicie i jest godnym zastępstwem jej i męża.

"Wybór Kacpra Kuszewskiego jest bardzo dobrym wyborem produkcji. Ma wspaniałe obycie sceniczne i muzyczne, będzie bardzo dobrym wsparciem dla uczestników, którzy są gwiazdami tego formatu. Życzymy Kacprowi i całej fenomenalnej produkcji doskonałej zabawy, radości z pracy i spotkań z niezwykłymi uczestnikami - bo to jest magią tego programu. I oczywiście dużej oglądalności!" - powiedziała Kajra.

Kacper Kuszewski dał się poznać widzom TVP przed laty jako aktor, grający rolę Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Z kolei w roli uczestnika oraz jurora programu rozrywkowego występował w konkurencyjnej stacji telewizyjnej - Polsacie. Wcielał się w przeróżne postacie i oceniał poczynania uczestników w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".