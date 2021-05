Julia Wołkowa z t.A.T.u wkracza do polityki. Jak wygląda dziś?

Znana z rosyjskiego zespołu t.A.T.u wokalistka Julia Wołkowa zdecydowała się wejść do świata polityki. Gwiazda wystartuje w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Rosji.

Julia Wołkowa i Lena Katina swoimi piosenkami podbiły Europę /Bill Davila /Getty Images

Reklama

"Nas nie dogoniat" (sprawdź!), "Ja soszła s uma" (posłuchaj!), "All About Us" (posłuchaj!) - to tylko niektóre z hitów rosyjskiego duetu t.A.T.u., który na początku tego wieku święcił ogromne sukcesy.

Reklama

Debiutancki album zespołu, który ukazał się w 2001 roku, pokrył się w Polsce platyną, docierając do pierwszego miejsca OLiS. To właśnie na nim znalazły się największe przeboje Leny Katiny i Julii Wołkowej - "Ja soszła s uma", "Nas nie dogoniat" czy "30 minut".

Dziewczyny popularność podkręcały również swoimi kontrowersyjnymi zachowaniami, aż w końcu zaczęły twierdzić, że tworzą związek.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tatu All About Us

W 2009 r. wokalistki poinformowały o zakończeniu działalności. Rosjanki powróciły pod starym szyldem na potrzeby Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2012 r., jednak równie szybko - w oparach skandalu - ponownie się rozstały.

Obie wokalistki obrały zupełnie inne drogi swoich karier. Wołkowa w dalszym ciągu wzbudzała sensację i stała się bardziej celebrytką niż wokalistką, co chwilę informując o kolejnych operacjach plastycznych. Teraz trudno ją poznać.

Julia Wołkowa kończy 35 lat. Co dzieje się z wokalistką t.A.T.u.? 1 / 8 "Nas nie dogoniat", "Ja soszła s uma", "All About Us" - to tylko niektóre z hitów rosyjskiego duetu t.A.T.u., który na początku XXI wieku święcił ogromne sukcesy. Na zdjęciu w 2003 roku. Źródło: Getty Images Autor: Koichi Kamoshida udostępnij

Fani wielokrotnie pytali wokalistki o szanse na reaktywację zespołu. Teraz jednak wydaje się to coraz bardziej nieprawdopodobne, gdyż Wołkowa zdecydowała się wkroczyć do świata polityki.

Gwiazda z ramienia partii Władimira Putina Jedna Rosja wystartuje we wrześniowych wyborach parlamentarnych do Dumy Państwowej. W sieci można obejrzeć sport wyborczy piosenkarki.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

"Wiem o kobietach, które dźwigają na swoich barkach problemy całych rodzin, całego obwodu iwanowskiego oraz całego naszego kraju - Rosji" - zapowiedziała i dodała, że będzie walczyć też z bezrobociem, brakiem infrastruktury i korupcją.