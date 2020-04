Judicator: płyta "Let There Be Nothing" gotowa

Amerykanie z powermetalowej formacji Judicator szykują się do premiery nowego longplaya.

Nowa płyta zespołu Judicator ukaże się w lipcu 2020 roku /Kevin Eisenlord /materiały prasowe

"Let There Be Nothing", piąty album świeżo upieczonych podopiecznych Prosthetic Records z Los Angeles, trafi do sprzedaży 24 lipca.

Kalifornijska wytwórnia szykuje wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową. Okładkę zaprojektował australijski artysta Mitchell Nolte.

"Let There Be Nothing", podobnie jak poprzednie albumy konceptualne Judicator osadzone w historii i kwestiach egzystencjalnych, powinien przypaść do gustu fanom Blind Guardian, Persuader, Iced Earth czy Visigoth.

Nową płytę Amerykanów promuje już singel "Gloria". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo JUDICATOR - GLORIA (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Oto program albumu "Let There Be Nothing":

1. "Let There Be Light"

2. "Tomorrow's Sun"

3. "Strange To The World"

4. "Autumn Of Souls"

5. "Gloria"

6. "Amber Dusk"

7. "The Way Of A Pilgrim"

8. "Let There Be Nothing".