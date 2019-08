Joy Division: Grób Iana Curtisa został zdemolowany

Jeden z fanów Joy Division, który odwiedził grób tragicznie zmarłego Iana Curtisa, poinformował o zniszczeniu miejsca pochówku legendarnego muzyka.

Ian Curtis zmarł w wieku 23 lat /Rob Verhorst/Redferns /Getty Images

Nie wiadomo, kiedy doszło do incydentu na cmentarzu w Macclesfield. W sieci informacja o kradzieży kamienia nagrobnego pojawiła się na początku sierpnia. Zdjęcia zdemolowanego grobu do sieci wrzucił Ian Seivwright, prowadzący profil Joy Division Central na Twitterze.



Ponadto sprawca próbował również zniszczyć napis "Love Will Tear Us Apart", który został wygrawerowany pod imieniem i nazwiskiem muzyka i datą jego śmierci.

Pracownicy cmentarza dokonali naprawy grobu Curtisa.

"Uważamy, że ktoś zabrał albo zniszczył część grobu. Chodzi o kwadratowy kamień, w którym znajduje się otwór na kwiaty. Od tego zajścia zdążyliśmy już wstawić brakujący element" - poinformowali.



To nie pierwszy raz, gdy miejsce pochówku lidera Joy Division padło ofiarą ataku wandali. W 2008 roku skradziono oryginalny kamień nagrobkowy.

Ian Curtis zmarł 18 maja 1980 roku w wieku 23 lat. Muzyk zmagał się z epilepsją oraz walczył z depresją.