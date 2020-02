Joseph Shabalala nie żyje. Członek Ladysmith Black Mambazo miał 78 lat

Założyciel cenionego południowoafrykańskiego kolektywu - Joseph Shabalala - zmarł 11 lutego w wieku 78 lat.

Według informacji podanych przez BBC Joseph Shabalala zmarł w szpitalu w Pretorii (RPA). Jego śmierć potwierdził rząd Republiki Południowej Afryki na Twitterze.



"Składamy kondolencje z powodu śmierci Josepha Shabalali, który był założycielem grupy Ladysmith Black Mambazo" - napisano. W języku xhosa dodano natomiast: "Spoczywaj w pokoju ojcze, twój wyścig dobiegł końca".

Grupa Ladysmith Black Mambazo, która w trakcie swojej działalności, zgarnęła pięć statuetek Grammy, powstała w 1960 rok. Największą popularność zdobyła natomiast w latach 80. ubiegłego stulecia.

Sporym wyróżnieniem było również pojawienie się formacji na płycie Paula Simona "Graceland" z 1986 roku.



