John Lennon: Egzemplarz "Double Fantasy" z autografem dla zabójcy sprzedany

Album "Double Fantasy", jaki na kilka godzin przed śmiercią John Lennon podpisał dla swego zabójcy Marka D. Chapmana, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 450 tys. dolarów. Dom aukcyjny Goldin Auctions spodziewał się trzykrotnie wyższej sumy.

Strawberry Fields w Central Park w Nowym Jorku w 40. rocznicę śmierci Johna Lennona / Alexi Rosenfeld /Getty Images

Internetową aukcję zorganizowano w sobotę, w przededniu 40. rocznicy tragicznej śmierci legendarnego muzyka. Rzecznik domu Goldin Auctions, którego siedziba znajduje się w New Jersey, ocenił, że zainteresowanie aukcją było duże. Nie znalazł się jednak nikt, kto by przebił cenę 450 tys. dolarów USA - dodał.



Reklama

John Lennon, jeden z najsłynniejszych muzyków XX wieku, został zastrzelony późnym wieczorem 8 grudnia 1980 r. przez cierpiącego na zaburzenia psychiczne fana przed wejściem do Dakota Apartments w pobliżu Central Parku, gdzie muzyk mieszkał wraz ze swą żoną Yoko Ono i synem. Feralnego dnia wracał ze studia nagrań.



Mark D. Champan, który kilka godzin wcześniej wziął autograf Johna Lennona, wystrzelił w jego stronę cztery razy, poważnie go raniąc. Artysta zmarł w drodze do szpitala. Po oddaniu strzałów Chapman wyrzucił album "Double Fantasy" do wielkiej donicy stojącej w pobliżu Dakota Apartments.



40 lat od zabójstwa Johna Lennona: Czy wiesz, co zrobiłeś? 1 / 10 John Lennon to jeden z najważniejszych autorów piosenek XX wieku (zarówno solo, jak i z The Beatles), ikona popkultury, a według Brytyjczyków również jedna z najważniejszych osób w historii Wielkiej Brytanii. Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

Na płycie, którą dom aukcyjny reklamował jako najbardziej cenny obiekt odnoszący się do historii rock and rolla, do dziś widnieją ślady policyjnej ewidencji, była ona bowiem dowodem w sprawie przeciwko Chapmanowi.

We wtorek minęła 40. rocznica tamtych wydarzeń, co stało się okazją do przypomnienia sylwetki, filozofii życiowej i muzycznych dokonań Johna Lennona.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. John Lennon Imagine

Agencja Reutera przywołuje słowa dwóch żyjących jeszcze członków zespołu The Beatles dotyczące Johna Lennona. Paul McCartney napisał we wtorek na Twitterze: "to smutny dzień, ale zarazem pełen radości, jaką mój przyjaciel John dał światu". Z kolei Ringo Starr zaapelował, "by wszystkie stacje na świecie nadały dziś Strawberry Fields Forever", jako przesłanie "pokoju i miłości".



Żona Johna Lennona, Yoko Ono na Twitterze przypomniała fotografię zakrwawionych okularów Johna Lennona i wyraziła nadzieję, że prawo dotyczące noszenia broni zostanie w USA zmienione - przypomina Reuters.



Wystawiony na sprzedaż album należał wcześniej do prywatnego kolekcjonera, który chciał zachować anonimowość.