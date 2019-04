Jennifer Lopez prezentuje nowy klip. Zobacz "Medicine"

Jennifer Lopez zaprezentowała nowy teledysk do utworu "Medicine". W numerze wokalistce towarzyszy popularny raper French Montana.

Jennifer Lopez zaprezentowała nowy klip "Medicine" /John Shearer /Getty Images

Jennifer Lopez niedawno zaprezentowała nowy singel "Medicine", w którym gościnnie pojawia się raper French Montana.



Teraz do sieci trafił teledysk, który pokazuje, w jak dobrej formie jest wokalistka.



Brzmieniem utworu artystka zaskoczyła wielu fanów. W komentarzach pisali oni, że piosenka "Medicine" nawiązuje do hitów sprzed lat i brzmień, za które pokochała ją publiczność na całym świecie.



Clip Jennifer Lopez "Medicine" ft. French Montana

49-letnia wokalistka stworzyła chwytliwą melodię z wpadającym w ucho refrenem. "To jest J.Lo, którą wszyscy kochamy", "To brzmi jak jej stare piosenki" - czytamy w komentarzach.



Jennifer Lopez w tym roku obchodzi 20-lecie swojej muzycznej kariery, którą otworzył wydany w 1999 roku pierwszy album "On the 6". Jej muzyka cieszy się niesłabnącą popularnością. Artystka ma na swoim koncie wiele nieśmiertelnych hitów, a przez wielu fanów uznawana jest za ikonę popkultury. Wydała osiem studyjnych płyt. Nie tak dawno mogliśmy ją gościnnie słyszeć w duecie z Bryanem Adamsem (posłuchaj utworu "That's How Strong Our Love Is"!).