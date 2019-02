Jennifer Lopez nie spodziewała się takiego prezentu od ukochanego

Z okazji rocznicy dwóch lat razem Alex Rogriquez zrobił Jennifer Lopez nie lada niespodziankę. Gwiazda nie spodziewała się, że ukochany wymyśli dla niej tak oryginalny prezent i zafunduje jej… remont mieszkania. Nie będzie to jednak zwykłe, prozaiczne przedsięwzięcie, gdyż pracą zajmie się jedna z idolek Jennifer Lopez.

Alex Rodriguez sprawił Jennifer Lopez wyjątkowy prezent z okazji 2 lat ich związku /Kevin Mazur /Getty Images

O tym związku sporo się mówi. Fani z zachwytem śledzą relacje Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza, którzy są ze sobą od dwóch lat i wydają się być przykładem pary idealnej. Spędzają wspólny czas nie tylko skupiając uwagę na sobie nawzajem, ale jak twierdzą, prowadząc na co dzień zupełnie normalne życie - wspólnie wychowują dzieci, chodzą na siłownię, gotują.



Z okazji drugiej rocznicy ich związku Jennifer jakiś czas temu opublikowała na swoim Instagramie kilka zdjęć z ujmującym opisem:

"Dwa lata śmiechu

Dwa lata zabawy

Dwa lata przygód

Ekscytacji ze wspólnego wzrostu i nauki prawdziwej przyjaźni

I tyle miłości!! Sprawiasz, że mój świat jest piękniejszym bezpiecznym i stabilnym miejscem (…) Zaskakujesz mnie w najwspanialszy sposób, przypominając mi, jak błogosławiona jestem, że cię znalazłam".



Partner Jennifer Lopez, baseballista Alex Rodriguez z okazji rocznicy postanowił sprawić swojej ukochanej wyjątkowy prezent.



Nie tak dawno, w styczniu w programie Ellen DeGeneres Jennifer zdradziła, że jest wielką fanką programu "Dom z potencjałem" ("Fixer Upper"), który prowadzi duet projektantów Chip i Jo Gaines. Pomagają oni w wydobyciu piękna z każdego domu i dają mu drugie życie.



Jennifer stwierdziła, że tak bardzo podoba jej się to, co robi para, że nawet kupiła dom specjalnie po to, by kiedyś się nim zajęli.



Alex postanowił spełnić marzenie żony i skorzystać z pomocy połówki duetu - Jo. Zaaranżował spotkanie, mówiąc Jennifer, że zobaczą się z projektantką wnętrz, która pomoże im w zaaranżowaniu wspólnej przestrzeni.

Jennifer nie spodziewała się niczego nadzwyczajnego. Kiedy drzwi się otworzyły i zobaczyła w nich swoją ulubienicę, była w szoku. W końcu z zachwytem krzyknęła do Alexa: "to jest przecież Joanna Gaines! Chyba żartujesz!". Jennifer stwierdziła, że jej partner jest niesamowity, a to co zrobił, jest jedną z najbardziej romantycznych rzeczy, jaka ją spotkała.

W show Ellen DeGeneres Jennifer zdradziła też, że na swoje 50. urodziny (obchodzi je 24 lipca) szykuje specjalną trasę koncertową "It's My Party".

