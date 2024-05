Jennifer Lopez jest coraz bliżej rozwodu? Kryzys w burzliwym związku gwiazd

Jennifer Lopez i jej mąż, Ben Affleck, to para, która od lat wzbudzała sensacje w mediach. Wrócili do siebie po 20 latach od momentu, kiedy aktor pierwszy raz oświadczył się ukochanej. Teraz okazuje się, że raczej nie będą "żyli długo i szczęśliwie". W mediach pojawiły się spekulacje, że są coraz bliżej rozwodu. Co poróżniło parę i czy jeszcze mają szansę na szczęśliwe życie w małżeństwie?

Jennifer Lopez przechodzi kryzys w związku /Theo Wargo/WireImage /Getty Images