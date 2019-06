Jennifer Lopez i Alex Rodriguez: Chciał umówić się z nią już 20 lat temu!

Do sieci trafiło archiwalne nagranie z 1998 roku, na którym Alex Rodrguez przyznaje, że jego idealną partnerką na randkę byłaby Jennifer Lopez. Fragment wywiadu zachwycił fanów wokalistka i sportowca.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez tworzą szczęśliwy związek /Kevin Mazur /Getty Images

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez oficjalnie potwierdzili swój związek w marcu 2017 roku, chociaż portale plotkarskie informowały o ich związku nieco wcześniej. Wokalistka i sportowiec poznali się natomiast już w 2005 roku.

"Ona jest niesamowitą dziewczyną i jedną z najmądrzejszych istot ludzkich, jakie kiedykolwiek spotkałem, a także niesamowitą matką" - mówił o Lopez Rodriguez już jako jej partner.

Wokalista w rewanżu w trakcie rozmowy z Ellen DeGeneres przyznała, że Rodriguez jest "świetnym facetem".

Na początku marca 2019 roku Rodriguez oświadczył się Lopez. Obecnie para planuje ślub, który według nieoficjalnych doniesień odbędzie się na Bahamach.



"To będzie wydarzenie z najwyższej półki. Planują pobrać się w jakimś tropikalnym miejscu. W grę wchodzą głównie Bahamy, bo właśnie tam się zaręczyli. Jennifer powiedziała, że to jej ostatnie małżeństwo i skoro mają pieniądze, nie zamierzają za to przepraszać. Chcą mieć wesele w wielkim stylu" - donosił Radar Online.



Wśród gości mają pojawić się Ellen DeGeneres oraz były mąż Lopez, Marc Anthony. Koszty wesela to nieoficjalnie ponad 15 milionów dolarów.



Kilka miesięcy po zaręczanych do sieci trafiło archiwalne nagranie a Alexem Rodriguezem z 1998 roku, na którym zapytano go o jego idealną partnerkę na randkę. Baseballista bez chwili zastanowienia odpowiedział "Jennifer Lopez".

"Liczę, że pomożecie mi się z nią umówić" - słyszymy również w nagraniu.



Rodriguez wywiad udostępnił również na swoim Instagramie, podpisując go "miałem przerzucie". Lopez skomentowała nagranie słowami "uwielbiam to".