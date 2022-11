Historię 39-letniej Roslyn Singleton widzowie na całym świecie poznali za sprawą jej męża, Raya, który wystąpił w 16. sezonie "Mam talent".

"Powód, dla którego tu jestem, to moja żona. Jest weteranem armii, potem walczyła z rakiem mózgu" - mówił przed jurorami. W trakcie programu wokalista poinformował, że jego żona pokonała chorobę.

Ray Singelton awansował dzięki głosom jurorów dalej, a pod koniec na scenie towarzyszyła mu jego ukochana. "Płakałam odkąd zaczął. Nigdy nie słyszałam, aby śpiewał tak dobrze" - komentowała.

