Śmierć potwierdził menedżer muzyka. Carson zmarł w szpitalu po tym, jak trafił tam w ciężkim stanie po zawale serca.

Kim był Jeff Carson?

Urodzony w Tulsie Jeff Carson zaczynał od śpiewania w kościelnym chórze oraz działał w zespole Rogers w Arkansas. Następnie przeniósł się do Branson w Missouri, aż w końcu osiadł na stałe w Nashville, gdzie rozkręcał swoją karierę.

Muzyk swoje piosenki prezentował m.in. Tracy Lawrence, Timowi McGrawowi, Faith Hill i Rebie McEntire. W końcu zainteresowała się nim wytwórnia Curb Records i w 1995 roku muzyk wydał swój pierwszy singel "Yeah Buddy".

Jego największymi przebojami są piosenki "Not On Your Love" i "The Car". Na listy Billboardu muzyk wprowadził 14 utworów. Na koncie miał też sześć albumów studyjnych.

W pewnym momencie Carson zdecydował się przerwać karierę i został policjantem w miejscowości Franklin. Do muzyki wrócił w 2019 roku z singlem "God Save The World". W tym roku miał natomiast wydać nową, pierwszą od ponad 20 lat płytę.