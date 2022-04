8 kwietnia do sprzedaży trafił nowy album Jacka White'a - "Fear of The Dawn". Muzyk w ramach promocji wystartował z trasą koncertową "Supply Chain Issues Tour".

Pierwszy koncert w ramach trasy odbył się w Detroit. I to właśnie podczas występu w Masonic Temple Theatre oświadczył się swojej partnerce, a potem wziął z nią ślub.

O całej historii donoszą lokalne media. Według WXYZ Detroit muzyk oświadczył się podczas utworu "Hotel Yorba". Partnerka zgodziła się być jego żoną. Ślub odbył się chwilę później.

Mistrzem ceremonii, który udzielił oficjalnie parze ślubu był wieloletni przyjaciel Jacka White'a - Ben Swank. Uroczystość odbyła się na scenie, a obecni byli również ojciec Olivii Jean i matka gwiazdora.

Reklama

Po ślubie Jack White wykonał jeszcze utwory "Steady, as She Goes" oraz "Seven Nation Army".



Wideo Jack White Proposes to Olivia Jean

Kim jest nowa żona Jacka White'a?

Piosenkarka Olivia Jean i Jack White poznali się w 2009 roku po koncercie The Dead Weather. Wokalistka wręczyła znanemu muzykowi oraz właścicielowi wytwórni Third Man Records, demo ze swoimi nagraniami.

White był zainteresowany dalszą współpracą i zaprosił Jean do studia w Nashville. Wokalistka podpisała w końcu kontrakt z wytwórnią i wydała w niej dwie solowe płyty oraz jedną w projekcie The Black Belles. Była też chórzystką koncertową White'a.

Jean i White do tej pory nie ujawniali swoich prywatnych relacji. Nie wiadomo więc, jak długo para jest ze sobą. Wiadomo natomiast, że to już trzecie małżeństwo lidera The White Stripes. Wcześniej był mężem Karen Elson oraz Meg White.