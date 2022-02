60-letni Jacek Kawalec oficjalnie został nowym wokalistą Budki Suflera ( posłuchaj! ). Ta decyzja wywoła ożywioną dyskusję. Sytuację skomentował dla Onetu m.in. Krzysztof Cugowski, twierdząc, że jest to demolowanie legendy.

"Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 r. Wszystkie działania po tej dacie są smutnym demolowaniem legendy" - powiedział Krzysztof Cugowski. Jego stanowisko nie jest niczym zaskakującym, podobne zdanie miał na temat dalszej działalności Budki Suflera z Robertem Żarczyńskim.

Reklama

Niedługo później w sieci pojawiła się odpowiedź nowego wokalisty Budki. "Ja panu Krzysztofowi Cugowskiemu życzę wiele sukcesów, na które na pewno go stać, bo jest bardzo utalentowanym człowiekiem, obdarzonym charyzmą i wspaniałym głosem, na który czeka publiczność" - powiedział Jacek Kawalec Plejadzie.

Przystanek Woodstock 2014: Budka Suflera świętuje 40-lecie - Kostrzyn nad Odrą, 31 lipca 2014 r. 1 / 6 fot. Piotr Barbachowski Źródło: WOŚP udostępnij

Teraz Jacek Kawalec był gościem programu "Dzień Dobry TVN". W rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman zastanawiał się nad tym, dlaczego jego występ nie był do końca udany. Mówił także, co mogło na to wpłynąć i jak zamierza to zmienić.



"Wiadomo, że koncerty WOŚP rządzą się spontanicznością. Trochę wcisnąłem pedał gazu za mocno, ale wiem, jak poprawić błędy. To był dla mnie rzut na głęboką wodę" - stwierdził aktor znany m.in. z "Rancza". Wygląda na to, że w zespole zagości na dłużej, bo w rozmowie z Kurierem Lubelskim wyznał, że wraz z pozostałymi muzykami Budki pracują nad nową płytą. Kompozycje nań miał stworzyć przed śmiercią Romuald Lipko.



Wideo JACEK KAWALEC-Takie Tango ( Budka Suflera cover) Floryda 2020 .4K.

Przypomnijmy, że Kawalec nie jest obecnie jedynym wokalistą zespołu - występuje razem z Żarczyńskim i Ireną Michalską. Po raz pierwszy w takim składzie grupa wystąpiła podczas 30. Finału WOŚP w Legnicy.

Podczas koncertu nie zabrakło największych przebojów, jak m.in. "Jest taki samotny dom" ( posłuchaj! ), "Twoje radio" ( posłuchaj! ) czy "Sen o dolinie" ( posłuchaj! ). Na nagraniu Jacka Kawalca można zobaczyć od ok. 28 minuty. Swój występ rozpoczął od piosenki "Memu miastu na do widzenia" z kultowym wersem "Tak dziwna to chwila brakuje słów".