Izabela Szafrańska "Bursztynowa królowa": Zobacz klip promujący debiut wokalistki

Znana z programów "Must Be The Music" oraz "The Voice of Poland" Izabela Szafrańska zadebiutowała z albumem "Z bursztynu". Wydawnictwo promuje utwór "Bursztynowa królowa", do którego nakręcono również teledysk.

Izabela Szafrańska debiutuje /Jan Bielecki / East News

Słowa i muzykę do utworu "Bursztynowa Królowa" stworzył Marcin Partyka. Reżyserem teledysku była Joanna Popowicz.

Clip Izabela Szafrańska Bursztynowa Królowa

Reklama

Piosenka "Bursztynowa królowa" promuje album "Z bursztynu". Debiut Izabeli Szafrańskiej zawiera 12 nowych piosenek do tekstów Justyny Holm, Jana Wołka, o. Wacława Oszajcy, Grzegorza Tomczaka, Jana Kondraka, Mirki Szawińskiej, Małgorzaty Wojciechowskiej, Janusza Kukuły, Katarzyny Walentynowicz, Marcina Partyki oraz samej Szafrańskiej.

Muzykę do wszystkich piosenek napisał Marcin Partyka - wybitny kompozytor i aranżer. Od lat współpracuje z wieloma polskimi teatrami, pisząc muzykę i aranżując oprawę muzyczną spektakli. Jest kierownikiem muzycznym Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia.

Pochodząca z Lipnicy Wielkiej Izabela Szafrańska pochodzi z wielodzietnej i muzycznej rodziny. Śpiewa od piątego roku życia, a z wykształcenia jest kulturoznawcą. Współtworzyła zespół El Saffron, który znany był z programu "Must Be The Music", gdzie doszedł do finału szóstej edycji. Skład tworzyli również: Laura i Gabriela Szafrańskie oraz Radosław Kuliś i Artur Kmiecik. Grupa inspirowała się muzyką hiszpańską i sefardyjską.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izabela Szafrańska i Tobiasz Fejdasz podczas bitwy w "The Voice of Poland" TVP

"Wszyscy razem jesteście magiczni, człowiek jest bliski zwariowania - to jest coś pięknego" - chwaliła zespół Ela Zapendowska.

Szafrańska oczarowała trenerów podczas przesłuchań w ciemno dziewiątej edycji "The Voice of Poland", gdy zaśpiewała "Flashlight" Jessie J (posłuchaj przeboju!).

"I uroda, i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska.

"Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - mówił Piotr Cugowski.

Wideo Izabela Szafrańska - "Flashlight" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 9

Ostatecznie Szafrańska trafiła do drużyny Michała Szpaka i swoją przygodę z programem kontynuowała aż do półfinału, gdzie ostatecznie musiała uznać wyższość Natalii Zastępy. W tym odcinku wokalistka zaprezentowała również singel "Zatapiam się" (posłuchaj!), jednak nie znalazł się on na debiutanckiej płycie piosenkarki.