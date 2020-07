Isengard: Nowa płyta "Vårjevndøgn"

Fenriz z Darkthrone zapowiada nowy album swojego solowego projektu Isengard.

Na "Vårjevndøgn" (nor. równonoc wiosenna) znajdziemy utwory, które słynny Norweg zarejestrował w latach 1989-1993 w studiu Necrohell, gdzie powstały albumy "Transilvanian Hunger" i "Panzerfaust", klasyki Darkthrone z pierwszej połowy lat 90. Mastering wykonał Jack Control w Enormous Door.

Poza utworami "The Fright" i "The Light", które pod koniec 2016 roku trafiły na EP-kę "Traditional Doom Cult" Isengard, wszystkie pozostałe kompozycje na nowej i pierwszej od ćwierćwiecza płycie projektu Fenriza nie były dotąd publikowane.

"'Vårjevndøgn' to monumentalna podróż w głąb epickiego heavy metalu przetykanego najczęściej ponurą atmosferą doom rocka / metalu przywodzącą na myśl weteranów amerykańskiego heavy metalu z Pentagram" - czytamy.

"Pierwszy utwór jest dowodem na moją odwieczną miłość do klasycznego heavy metalu, a reszta to różnego rodzaju, zaginione kompozycje z zamierzchłych czasów" - o odnalezionych po wielu latach taśmach, z których ułożono program albumu "Vårjevndøgn", powiedział perkusista Darkthrone.

"Vårjevndøgn" trafi do sprzedaży 2 października nakładem brytyjskiej Peaceville Records (CD, winyl).

Numeru "The Light" Isengard (tu jeszcze z EP-ki "Traditional Doom Cult") możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów longplaya "Vårjevndøgn":

1. "Cult Metal"

2. "Dragon Fly (Proceed Upon The Journey)"

3. "Floating With The Ancient Tide"

4. "The Fright"

5. "A Shape In The Dark"

6. "Slash At The Sun"

7. "Rockemillion"

8. "The Light"

9. "The Solar Winds Mantra".