Irena Santor świętuje swoje 60-lecie w "Jaka to melodia?"

Pierwszym gościem nowej serii programu "Jaka to melodia?" będzie Irena Santor, która w tym roku świętuje 60-lecie swojej pracy artystycznej.

Irena Santor świętuje 60-lecie kariery /Tricolors / East News

Pierwszy odcinek nowej serii "Jaka to melodia?" pojawi się 7 września w TVP1.

Wideo Irena Santor: Jeszcze jestem komuś potrzebna (Dzień Dobry TVN/x-news)

Świętująca swoje 60-lecie na scenie Irena Santor zaprezentuje takie przeboje, jak m.in. "Powrócisz tu" i "Każda miłość jest pierwsza".

Sylwetkę i twórczość bohaterki programu przypomną goście odcinka: aktorka Anna Dymna, autor tekstów wielu polskich przebojów Jacek Cygan oraz wokalistka i aktorka (m.in. "Na Wspólnej", "Druga szansa") Julia Lewenfisz-Górka.

Santor w duecie z nowym prowadzącym Rafałem Brzozowskim (zamienił się miejscami z Norbim, który obejmuje "Koło fortuny") wspólnie wykonają piosenkę "Tych lat nie odda nikt".

Irena Santor: Wielkanoc w Skolimowie 1 / 6 W Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie odbyło się tradycyjne wielkanocne spotkanie. Tzw. "jajeczko" wymyśliła przed laty Zofia Kucówna. Źródło: AKPA udostępnij

"To, że gwiazda tego formatu, przyjęła zaproszenie Rafała do wspólnego występu, tylko potwierdza, że Rafał Brzozowski w roli gospodarza 'Jaka to melodia?' to właściwa osoba na właściwym miejscu" - mówi Marek Bik, reżyser programu TVP.

Irena Santor ma w planach jubileuszową trasę z okazji 60-lecia swojej pracy artystycznej. W grudniu 1959 r. w Sali Kongresowej w Warszawie wystąpiła po raz pierwszy bez zespołu Mazowsze.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Irena Santor Chodź na kawę Warszawo

