Inna: Zobacz teledysk "Sober" nakręcony podczas domowej kwarantanny

Rumuńska gwiazda muzyki tanecznej Inna nie zwalnia tempa - po singlu "Not My Baby" prezentuje nowy utwór "Sober" z teledyskiem nagranym podczas izolacji.

Inna prezentuje domowy teledysk /Foc Kan/WireImage /Getty Images

"Sober" to premierowy singel w stylu EDM. Utwór został napisany przez Joachima Walkera (Coldabank), Jordana Shawa, Fridolina Walchera i wyprodukowany przez Freedo (Fridolin Walcher), który wcześniej współpracował m.in. z Coldplay, Zarą Larsson czy The Chainsmokers.



To właśnie on odpowiadał za produkcję poprzedniego singla "Not My Baby". Oficjalny teledysk w ciągu tygodnia zebrał ponad 3,4 mln odsłon.

Teraz Inna prezentuje domowy klip do piosenki "Sober". Wideo powstało w bardzo małej ekipie. Za reżyserię odpowiada Bogdan Păun, a teledysk nakręcony został przez Alexandru Mureșan.



Clip Inna Sober (Home Edition)

"To było dla mnie niezwykłe doświadczenie. Nagrywanie w tak małej ekipie, w moim domu to zupełnie nowe przeżycie. Ale cieszę się z efektu końcowego. To intymny klip do jednej z piosenek, która jest mi wyjątkowo bliska i mam nadzieję, że umili Wam ten czas spędzany w domu" - podkreśla Inna.

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu, sprawdź) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance.

Clip Inna Not My Baby

Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski (zobacz!) z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

Clip Inna Yalla

Inna nie ogranicza się do lokalnego rynku - jesienią 2018 r. Inna zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. Ostatni album "Yo" z maja 2019 r. (wydany nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation) zawierał materiał wyłącznie w języku hiszpańskim.

Inna może się pochwalić imponującymi wynikami w mediach społecznościowych - na Facebooku ma ponad 11,1 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,4 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 2,8 mln.

Przypomnijmy, że od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.