Inna prezentuje nowy album "Heartbreaker"!

Inna prezentuje album "Heartbreaker". To 10 piosenek napisanych i wyprodukowanych w Dance Queen's House.

Artystka spędziła trzy tygodnie w izolacji z najlepszymi producentami i tekściarzami - Marco &Seba, Alexem Cotoi, Davidem Ciente i Minellim, podczas których pracowali nad wydanym właśnie albumem.



Utwory, które znalazły się na liście to: "Maza Jaja", "Heartbreaker", "One Reason", "Flashbacks", "You and I", "Beautiful Lie", "Gucci Balenciaga", "Sunset Dinner" i "Thicky".

"Jestem bardzo podekscytowana i jednocześnie zachwycona, że mogę zaprezentować wam 'Heartbreaker'! Ten miesiąc wypełniony był muzyką, sesjami, zabawą - to kreatywny czas, który zaowocował 10 piosenkami. Mam nadzieję, że wam się spodobają! Chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli częścią tego szaleństwa zwanego Dance Queen's House" - powiedziała Inna.

Fani mogli na bieżąco śledzić to, co się dzieje w Dance Queen's House dzięki codziennym vlogom, które artystka publikowała na swoim koncie na YouTube.

Z ponad 3.7 miliardami wyświetleń na Youtube, rumuńska piosenkarka i tekściarka INNA zrewitalizowała sferę muzyki house (EDM). Artystka znalazła się także na okładkach tak prestiżowych magazynów jak: "Forbes", "ELLE", "InStyle", "Glamour", "Cosmopolitan", "Shape" oraz współpracowała z takimi artystami jak: Flo-Rida, Pitbull, J Balvin, Yandel i Juan Magán.



Warto również zaznaczyć, że jest to pierwsza europejska piosenkarka, której utwory osiągnęła miliard wyświetleń na Youtube.



