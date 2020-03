Inna na kwarantannie: Tańcz, jakby nikt nie patrzył!

"Tęsknię za sceną" - pisze rumuńska gwiazda disco o pseudonimie Inna. Niedawno wokalistka wypuściła singel "Bebe", w którym towarzyszy jej pochodząca z Ugandy Vinka.

Inna to najpopularniejsza wokalistka z Rumunii /Medios y Media /Getty Images

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu, sprawdź ) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance.



Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

Najnowszą propozycją jest teledysk do piosenki "Bebe" nagranej z Vinką (Veronica Luggya) z Ugandy.

W nagraniu wykorzystano języki angielski, francuski, suahili i luganda, a muzycznie wokalistki połączyły tradycje dancehallu, popu i afrykańskich rytmów.

Zdjęcie Inna namawia fanów do tańczenia podczas kwarantanny / John Parra / Getty Images

Teledysk został nakręcony w metrze w stolicy Rumunii - Bukareszcie.

"Tańcz, jakby nikt inny nie patrzył" - zachęca na kwarantannie wokalistka, regularnie przypominając swoje największe przeboje.



Clip Inna Bebe - x Vinka

Inna nie ogranicza się do lokalnego rynku - jesienią 2018 r. Inna zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. Ostatni album "Yo" z maja 2019 r. (wydany nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation) zawierał materiał wyłącznie w języku hiszpańskim.



"Byłam w studiu, siedziałam z piwem, słuchałam instrumentalnych wersji i zaczęłam pisać pierwsze teksty. Wtedy okazało się, że bardzo łatwo przychodzi mi układanie tekstów po hiszpańsku" - opowiadała wówczas wokalistka, która po raz pierwszy w pełni przejęła kontrolę nad procesem twórczym.

"Yo" prezentowała "eksperymentalne" oblicze, a jej twórczość tym razem mocno inspirowana była muzyką cygańską.

W 2018 r. wokalistka wypuściła piosenki "No Help" i "Me Gusta", ale ostatecznie nie znalazły się one na "Yo".

Clip Inna No Help

Clip Inna Me Gusta

Clip Inna Tu Manera

Poprzednia płyta "Nirvana" z grudnia 2017 r. przyniosła przeboje "Gimme Gimme" ( sprawdź! ), "Ruleta" (nagrany z uczestnikiem rumuńskiego "X Factora" Erikiem) i "Nirvana".

Clip Inna Ruleta (feat. Erik)

Clip Inna Nirvana

Inna może się pochwalić imponującymi wynikami w mediach społecznościowych - na Facebooku ma ponad 11,1 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,4 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 2,8 mln.

Przypomnijmy, że od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.

Pierwszy singel "Call The Police" zdobył szczególną popularność w Polsce (w sumie ponad 36 mln odsłon), a "Milk & Honey" ( zobacz! ) ma na koncie nieco ponad 4,3 mln odtworzeń.

Clip G Girls Call The Police

Z kolei wiosną 2017 roku Inna wraz z Andrą i Mariusem Mogą zasiadali w jury rumuńskiej edycji "The Voice Kids".