Inferi z albumem "Vile Genesis". Kiedy premiera?

"Vile Genesis" będzie szóstym albumem melodyjnych / technicznych deathmetalowców z Nashville w stanie Tennessee.

Nowy materiał Inferi wyprodukował amerykański fachowiec Dave Otero (Cephalic Carnage, The Breathing Process, Cattle Decapitation, Primitive Man). Okładka to dzieło niemieckiego artysty Helge C. Balzera.

Longplay ujrzy światło dzienne 10 września pod banderą rodzimej wytwórni The Artisan Era.

"The End Of An Era | Rebirth", poprzednia płyta Inferi, miała swą premierę w 2019 roku. Pod koniec roku 2020 zespół wypuścił także EP-kę "Of Sunless Realms".

Reklama

Utworu "Aeons Torn" ze wspomnianej EP-ki Inferi możecie posłuchać poniżej:

Wideo INFERI - Aeons Torn [Official Lyric Video 2020]

Oto lista kompozycji albumu "Vile Genesis":

1. "No Gods But Our Flesh"

2. "Maelstrom Prison"

3. "Simian Hive"

4. "From Exile To Exaltation"

5. "Vile Genesis"

6. "Mesmeric Horror"

7. "Carving Thine Kingdom"

8. "Heirs Of The Descent".