Ich przebój "ITALODISCO" pobił cały internet. Teraz łączą siły z... Blanką!

The Kolors to popowy zespół czerpiący z funku i disco. Skład tria tworzą: Antonio Stash Fiordispino (wokalista i gitara), Alex Fiordispino (perkusja) i Dario Iaculli (bas).

Zespół rozpoczął swoją działalność w 2010 roku na undergroundowej scenie klubowej w Mediolanie, by w krótkim czasie otwierać we Włoszech koncerty koncerty Paolo Nutiniego, Gossip i Hurts. Przełomem było zwycięstwo w talent show "Amici" w 2015 roku.



Ich pierwszy album "Out" (5-krotna platyna) promował hit "Everytime" (czterokrotna platyna). Płyta przez 13 tygodni z rzędu utrzymywała się na szczycie włoskiej listy sprzedaży. Drugi album, "You", The Kolors wydali w 2017 roku. W singlowym "What Happened Last Night" gościnnie pojawił się Gucci Mane. Nim podbili listy przebojów hitem "ITALODISCO", Włosi wydali jeszcze single "Frida (mai mai mai)", "Pensare Male" (feat. Elodie), "Los Angeles" (feat. Guè Pequeno) i "Cabriolet Panorama".

Wspomniany już, wielki hit "ITALODISCO" wydali w maju 2023 roku. Piosenka przez 11 tygodni zajmowała 1. miejsce na liście FIMI GFK TOP 100 Single Chart. Dziś ma 134 milionów streamów, czterokrotnie pokrył się platyną we Włoszech, a także w Szwajcarii i Polsce.

"ITALODISCO" był jednym z najczęściej wyszukiwanych utworów na świecie w 2023 roku i zdobył ponad 45 milionów wyświetleń na YouTube.

Włosi na bazie sukcesu ostatniej piosenki przygotowali nową propozycję, "UN RAGAZZO UNA RAGAZZA". Premierowy utwór bierze udział w 74. edycji festiwalu Sanremo, słynnego włoskiego telewizyjnego konkursu piosenki, który ogląda średnio ponad 10 milionów widzów dziennie tylko we Włoszech i który jest bardzo popularny również na świecie - zwycięstwo w nim jest przepustką do reprezentowania Włoch w Eurowizji, na czym z pewnością zależy członkom zespołu.

Piosenka to historia pierwszego spotkania, podczas którego każda ze stron musi odłożyć na bok własne obawy i zrobić pierwszy krok, znajdując odwagę, by odpuścić. Jest to dokładny opis tego szczególnego momentu, w którym głowa wydaje się zwalniać, podczas gdy serce instynktownie przyspiesza, próbując znaleźć tę wyjątkową energię, która pomoże przełamać lody.

Nowy utwór The Kolors to funkowy, nasycony groove'em i wprost stworzony na parkiety przepis na hit. Ten sam klimat lat 80. odnajdziemy w oficjalnym teledysku do piosenki. Bohaterką klipu jest polska wokalistka, która wciela się w rolę instruktorki fitness.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku z Polski na Eurowizję pojechała Blanka ("Solo"), która zdobyła najwięcej punktów w preselekcjach (pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów, drugie w głosowaniu telewidzów). Jej utwór zrobił sporą furorę m.in. na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Tymczasem piosenkarka zapowiada już swój kolejny singel, który ma ukazać się wkrótce.

