Iain Sutherland nie żyje. Muzyk miał 71 lat

Szkocki muzyk Iain Sutherland, który stworzył przebój „Sailing”, zmarł 25 listopada w wieku 71 lat.

Iain Sutherland miał 71 lat /Michael Putland /Getty Images

O śmierci muzyka poinformowała jego rodzina na Facebooku. Nie podano dokładnie, co było przyczyną śmierci artysty. Wiadomo jednak, że Sutherland zmarł po chorobie.

Reklama

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że Iain zmarł w swoim domu w otoczeniu rodziny. Był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem, przyjacielem wielu. Był też utalentowanym wokalistą, autorem piosenek i muzykiem, który inspirował nas przez wiele lat" - czytamy w oświadczeniu.

Największą popularność Iainowi Sutherlandowi przyniosło stworzenie wraz ze swoim bratem Gavinem utworu "Sailing" w 1972 roku. Trzy lata później, za sprawą Roda Stewarta piosenka podbiła listy przebojów.



Clip Rod Stewart Sailing

Początkowo Stewart nie chciał wydawać jej na singlu, ale ostatecznie się na to zgodził, a utwór stał się jednym z najpopularniejszych w jego dorobku.

The Sutherland Brothers pod własną nazwą wylansowali natomiast utwór "Arms of Mary", z którym udało im się wejść do pierwszej dziesiątki list przebojów w Wielkiej Brytanii. Koncertowali również z Eltonem Johnem, The Kinks, Free i Traffic.

Po zakończeniu działalności grupy, Iain zajął się karierą solową. Współpracował m.in. z Paulem Youngiem, Merla Haggard, Johnem Travoltą, Joan Baez, Keithem Urbanem i Boyzone.



Wideo Sutherland Brothers & Quiver - Arms Of Mary • TopPop