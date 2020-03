"I Love Me": Jakie szczegóły ukryto w nowym teledysku Demi Lovato?

"I Love Me" to drugi singel, który Demi Lovato wydała w tym roku. Nowy numer doczekał się tez klipu, w którym poukrywano kilka interesujących szczegółów.

Demi Lovato ukryła różne historie ze swojego życia w nowym teledysku /Noam Galai /Getty Images

Autorami utworu są Lovato, Sean Douglas, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Jennifer Devilveo, Rose Nicholson oraz Warren Felder. "I Love Me" ma ważny przekaz: by kochać siebie i czuć się pewnie we własnej skórze bez względu na wydarzenia obecne lub te z przeszłości. Po zadanym w refrenie pytaniu "

"Zastanawiam się, kiedy 'kocham siebie' jest wystarczające" przychodzi odpowiedź: "Przecież jestem dziesięć na dziesięć, nawet jeśli o tym zapominam" - opowiadała wokalistka (sprawdź pełny tekst piosenki!).

Do utworu powstał klip w reżyserii Hannah Lux Davis. Teledysk rozwija podnoszącą na duchu koncepcję zawartą w tekście. W wideo możemy oglądać bitwę Demi z jej różnymi wcieleniami. Artystka rozlicza się z bolesną przeszłością, by na końcu z optymizmem spojrzeć na to, co czeka ją w przyszłości.

W teledysku pojawia się kilka szczegółów, które nawiązują do życia popularnej wokalistki.



Kadr w którym widzimy dwie dziewczynki, ma przedstawiać małą Demi Lovato oraz ją siostrę Dallas Lovato.



Zdjęcie Kadr z teledysku "I Love Me" /

Podczas kolejnego momentu widzimy jak Demi Lovato mija dziewczynę w czarnym kostiumie otoczoną przez ochroniarzy. W ten sposób zobrazowana została wokalistka z czasów promocji płyty "Confident". Fani zwracają uwagę, że podczas promocji tego albumu gwiazda po raz pierwszy szczerze opowiadała o swoich problemach.



Zdjęcie Kadr z teledysku "I Love Me" /

W kolejnych ujęciach widzimy nawiązanie do współpracy Lovato z Jonas Brothers. Pierwszy kadr przestawia młodych członków tria, z którymi Lovato poznała się na planie produkcji Disneya "Camp Rock".



Zdjęcie Kadr z klipu "I Love Me" /

Kilka sekund później w klipie widzimy plecy trzech mężczyzn w święcących garniturach. Również ma to być nawiązanie do braci Jonas.



Zdjęcie Kadr z klipu "I Love Me" /

Pod koniec teledysku Lovato mija dziewczynę na noszach, która reanimowana trafiła do ambulansu. Ma to być odwołanie do wydarzeń z 2018 roku, kiedy to wokalistka po przedawkowaniu trafiła do szpitala.