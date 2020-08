Human Barbecue z nową płytą "Bloodstained Altars"

Belgijski duet Human Barbecue spod znaku brutalnego death metalu przygotował drugi album.

Human Barbecue wydadzą nową płytę /materiały prasowe

"Bloodstained Altars", nowy longplay formacji z Liège, będzie mieć swą premierę 13 września. Jej wydaniem zajmie się ukraińska Realityfade Records.

Na drugiej płycie Belgów wystąpili gościnnie Brandon Smith z Agonal Breathing (kompozycja "Sliced And Eviscerated"), Gerardo Pavon z Bodybag ("A Murderous Soul With A Chainsaw") oraz Andreas Tseung z Soils Of Fate ("Bloodstained Altars").

Miks i mastering odbyły się pod okiem Egora Krotova w Saturos Studio. Projektem okładki zajęło się studio Armaada Art.

Dodajmy, że Human Barbecue tworzą Jason Lambert (gitara / wokal / programowanie bębnów) i Roy Feyen (bas / programowanie bębnów / gitara).

Z nowym utworem "Homicidal Embryonic Rampage" Human Barbecue możecie się zapoznać poniżej:

Wideo HUMAN BARBECUE - HOMICIDAL EMBRYONIC RAMPAGE [SINGLE] (2020) SW EXCLUSIVE

Na płycie "Bloodstained Altars" usłyszymy 12 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Twelve Gauge Facial Reconstructive Surgery"

2. "Ritualistic Consumption"

3. "Masticating The Fermented Flesh Of Putrified Cadavers"

4. "Sliced And Eviscerated"

5. "Repeatedly Stabbed With A Bowie Knife"

6. "Homicidal Embryonic Rampage"

7. "Acidic Liquification Of Internal Organs"

8. "A Murderous Soul With A Chainsaw"

9. "Impaled, Flayed And Devoured"

10. "Bone Splinters"

11. "Bloodstained Altars"

12. "Abhorrent Torture Killing".