"Z głębokim żalem informujemy, że pozostały harmonogram Good Vibes Festival 2023, zaplanowany na dziś i jutro, został odwołany w związku z kontrowersyjnym zachowaniem i wypowiedziami brytyjskiego artysty Matty'ego Healy'ego z zespołu The 1975 " - taki komunikat przekazali organizatorzy festiwalu w Malezji.

Tamtejsze Ministerstwo Komunikacji i Cyfryzacji podkreśliło, że tak kończą się próby kwestionowania lub naruszania obowiązującego prawa w tym kraju.

To efekt pocałunku na scenie Healy'ego i basisty Rossa MacDonalda. "Nie widzę sensu zapraszania The 1975 do kraju, a następnie mówienia nam, z kim możemy uprawiać seks" - podkreślał lider The 1975.

Healy powiedział, że zespół rozważał odwołanie swojego koncertu, jednak zdecydował się na występ, by nie zawieść swoich fanów. Członkowie malezyjskiej społeczności LGBTQ skrytykowali jednak sceniczne wystąpienia wokalisty, ostrzegając, że może to prowadzić do dalszej dyskryminacji. W tym azjatyckim kraju obowiązują jedne z najostrzejszych przepisów dyskryminujących społeczność LGBTQ.



Po odwołaniu Good Vibes Festival pojawiły się apele od dostarczycieli jedzenia na imprezę, by ukarać finansowo zespół za poniesione przez nich straty. W niedzielę formacja oficjalnie ogłosiła, że odwołuje pozostałe koncerty w Azji.

Dodajmy, że w ramach promocji ostatniej płyty "Being Funny in a Foreign Language" grupa była jedną z gwiazd tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.