Hexecutor: Drugi album gotowy

Thrashmetalowy kwartet Hexecutor z Francji zarejestrował nowy longplay.

Hexecutor przygotowali kolejny longplay /materiały prasowe

"Beyond Any Human Conception Of Knowledge", druga i pierwsza od czterech lat płyta Francuzów, trafi na rynek 25 września pod banderą niemieckiej Dying Victims Productions.

Następca debiutu "Poison, Lust And Damnation" (2016 r.) dostępny będzie w wersji CD, na winylu, w edycji kasetowej oraz drogą elektroniczną.

Autorem okładki “Beyond Any Human Conception Of Knowledge" jest francuski artysta o pseudonimie Jon Whiplash.

Drugi album Hexecutor promują single "Ker Ys" i "Danse Macabre". Z tym drugim możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Hexecutor - Danse Macabre (Beyond any Human Conception of Knowledge... 2020)

Oto program albumu "Beyond Any Human Conception Of Knowledge":

1. "Buried Alive With Her Silk Dress"

2. "Ker Ys"

3. "Eternal Impenitence"

4. "Tiger Of The Seven Seas"

5. "Belzebuth’s Apocryphal Mark"

6. "Brecheliant"

7. "Danse Macabre"

8. "Kroez Er Vossen".