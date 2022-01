Hell Militia: Album "Hollow Void" gotowy. Kiedy premiera?

"Hollow Void", pierwszy od 10 lat album francuskiego kwintetu, będzie mieć swą premierę 18 marca nakładem Season Of Mist (Underground Activists). Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), w dwóch limitowanych edycjach winylowych oraz drogą elektroniczną.

"Album ten jest być może najbardziej ofensywnym dokonaniem Hell Militia. Ortodoksyjne, bezlitosne podejście zespołu zaowocowało płytą, która wydobywa prawdziwą naturę black metalu: dziką, zawziętą i ponurą" - czytamy o nowej płycie Francuzów.

"Jacob's Ladder", poprzedni longplay Hell Militia, trafił na rynek pod koniec 2012 roku.

Nową płytę Hell Militia pilotuje numer "Dust Of Time". Możecie go posłuchać poniżej:

Clip Dust of Time

Oto program albumu "Hollow Void":

1. "Lifeless Light"

2. "Genesis Undone"

3. "Dust Of Time"

4. "Within The Maze"

5. "Hollow Void"

6. "The Highest Fall"

7. "Kingdoms Scorched"

8. "Veneration"

9. "Corruption Rejoice".