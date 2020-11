Hegeroth przed premierą albumu "Perfidia"

Śląska grupa Hegeroth wyda 19 listopada trzecią płytę.

Zespół Hegeroth niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

"Perfidia", nowy album blackmetalowego tria z Chorzowa, zarejestrowano w studiu HHSoundLab.

Nad przebiegiem sesji nagraniowej (w tym nad miksem i masteringiem) czuwał Bene, grający na basie i gitarze członek Hegerotha. Okładka to dzieło Threadbare Artwork.

"'Perfidia' - trzeci album Hegeroth łączy w sobie drugą falę black metalu z garścią nietypowych i różnorodnych rozwiązań. To album pełen energii i emocji, dla słuchaczy, którym nie straszne są wbijające się w głowę dysonanse, jak i chwytliwe fragmenty.

Inspirowany jest twórczością zespołów takich jak Dark Funeral, Emperor, Naglfar, Old Man's Child" - czytamy w notce informacyjnej.

Utworu "Sacrificed" z nowej płyty chorzowian możecie posłuchać poniżej:

Wideo Hegeroth - Sacrificed [2020]

Oto program albumu "Perfidia":

1. "Hand By Hand"

2. "Distorted Visions Of The Saints"

3. "The Wind Embraces Me"

4. "Raise Your Voice"

5. "Sacrificed"

6. "Last Salvation"

7. "How Sore Can Be The Fall"

8. "An Angel Won’t Come".