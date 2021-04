Heavy Sentence przed premierą debiutanckiej płyty

W maju fani oldskulowego heavy metalu będą mogli sięgnąć po pierwszy longplay angielskiej formacji Heavy Sentence.

Zespół Heavy Sentence niedługo wyda debiutancką płytę /materiały prasowe

"Bang To Rights", debiutancki album muzyków z Manchesteru, trafi na rynek w barwach niemieckiej Dying Victims Productions. Materiał będzie mieć swą premierę 20 maja.

Wytwórnia z Essen szykuje wersję CD, odsłonę cyfrową oraz edycję kasetową. W formacie winylowym płyta dostępna będzie nakładem londyńskiej oficyny Crypt Of The Wizard.

Dodajmy, że Heavy Sentence zaistnieli w świadomości miłośników tradycyjnie pojmowanego heavy metalu w 2017 roku za sprawą siedmiocalówki "Protector / Darkest Hour" oraz wypuszczonej rok później EP-ki "Edge Of The Knife / Heavy Vengeance"; wszystkie cztery utwory ukazały się w 2019 roku na kompilacyjnej kasecie.

Z premierową kompozycją "Cold Reins" Heavy Sentence możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Heavy Sentence - Cold Reins (Bang to Rights 2021)

Sprawdźcie także opublikowany w marcu numer "Age Of Fire":

Wideo Heavy Sentence - Age of Fire (Bang to Rights 2021)

Oto program albumu "Bang To Rights":

1. "Medusa"

2. "Cold Reins"

3. "Age Of Fire"

4. "Edge Of The Knife"

5. "Capitoline Hill"

6. "Heavy Sentence"

7. "On The Run"

8. "Wicked Lady"

9. "Possession"

10. "Broken Hearts".