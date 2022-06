Hats Barn przed premierą płyty "Y.a.HW.e.H"

"Y.a.HW.e.H", szósty longplay diabelskiego tria z Lille, wypuści na rynek zasłużona rodzima Osmose Productions. Materiał będzie można nabyć w wersji CD, na winylu oraz w edycji cyfrowej. Premierę zaplanowano na 24 czerwca.

Dodajmy, że skład Hats Barn, powstałego z inicjatywy wokalisty Psycho, współtworzą gitarzysta Soggoth i perkusista Kryos; na koncertach wspomaga ich basista Ruine.

Black metal, którym parają się Francuzi, powinien przypaść do gustu zwolennikom szwedzkiej odmiany tego gatunku spod znaku m.in. Marduk i Watain.

Z całością materiału "Y.a.HW.e.H" Hats Barn możecie się zapoznać przedpremierowo poniżej:

Wideo Hats Barn - Y.a.HW.e.H (Full Album Premiere)

Oto program albumu "Y.a.HW.e.H":



1. "Opening - Ten Psalms Of Death And Khaos"

2. "BAAL-ZEBUB"

3. "Y.H.W.H"

4. "In Nomine Leprosy"

5. "Under The Pillars Of Daath"

6. "Total Death Kult"

7. "L'Enfant Doit Mourir"

8. "Walpurgis Of Seth"

9. "Absence Of Faith"

10. "Que Le Sang Coule Dans Les Fleuves"

11. "The Man Returns To Dust".