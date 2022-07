"Late Night Talking" jest kontynuacją wiodącego singla "As It Was", który po raz kolejny zajmuje pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100.

Clip Harry Styles Late Night Talking

Singel nieprzerwanie od 12 tygodni utrzymuje się na Billboard Global 200, a od 13 tygodni na szczycie Global (poza USA). Tym samym "As It Was" jest jak dotąd najpopularniejszym utworem w 2022 roku.

Obie piosenki znalazły się na pokrytym platyną albumie "Harry's House". Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu w USA na liście Billboard 200 z ponad 521,5 tys. sprzedanych egzemplarzy, co stanowi najwyższy wynik w 2022 roku.

Dodajmy, że Harry Styles jest obecnie w trasie "Love on Tour", prezentując materiał z ostatniego albumu na stadionach i arenach na całym świecie. Te piosenki usłyszymy też w Tauron Arenie Kraków 18 lipca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Harry Styles o płycie "Fine Line" i trasie koncertowej Sony Music Polska

Kim jest Harry Styles?

Harry Styles stał się jednym z największych i najbardziej wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany "Harry Styles", stała się jedną z dziesięciu najlepiej sprzedających się płyt roku na świecie. Jego drugi album, "Fine Line", znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. Podczas kariery solowej zdobył prestiżowe wyróżnienia, w tym dwie nagrody BRIT, nagrodę Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych na całym świecie, a także był pierwszym mężczyzną na okładce magazynu "Vogue".

Harry jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego koncerty "Love On Tour" zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Pod koniec zeszłego roku Harry zagrał ponad 40 koncertów w całych Stanach Zjednoczonych, zdobywając uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Jego występy są pełne znanych na całym świecie hitów artysty, takich jak "Sign of the Times" ( posłuchaj! ), "Lights Up", "Adore You", "Watermelon Sugar" czy "Kiwi" ( sprawdź! ).

Clip Harry Styles Watermelon Sugar

