"Gra o Tron" doczeka się płyty: Gwiazdy na "For The Throne"

26 kwietnia do sprzedaży trafi album "For The Throne", inspirowany bijącym rekordy popularności serialem "Gra o Tron".

Kto zaśpiewał dla "Gry o tron"? /HBO/Kobal/REX/Shutterstock / East News

Ósmy i zarazem ostatni sezon "Gry o Tron" swoją premierę miał w Stanach Zjednoczonych 14 kwietnia. Widzowie w Polsce mogą oglądać go od 15 kwietnia na HBO GO.

W tym roku serial promować będą również największe gwiazdy muzyki. Specjalny singel na potrzeby produkcji stworzyli The Weeknd, SZA oraz Travis Scott. Na razie jednak numeru nie można odsłuchać w sieci.

Piosenka ma znaleźć się na specjalnej płycie przygotowanej z okazji premiery "Gry o Tron". "For The Throne" ukaże się 26 kwietnia, a znajdą się tam m.in. utwory Maren Morris, The Lumineers, The National, ASAP Rocky, Rosalia, Joey Badass, Matt Bellamy z Muse oraz Ellie Goulding.

Posłuchaj wypuszczonych do sieci utworu promujących "GoT":



Wideo The Lumineers - Nightshade (For The Throne - Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)

Wideo Kingdom of One (from For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones) ...