Gnosis: Szczegóły premiery płyty "Omens From The Dead Realm"

W połowie czerwca florydzka grupa Gnosis odda w ręce fanów black / death metalu swój trzeci album.

Zespół Gnosis niedługo opublikuje nowy album /materiały prasowe

"Omens From The Dead Realm", pierwszy od trzech lat materiał tria z Miami, zarejestrowano w studiu Belzeth pod okiem Diego Angee. Miks wykonano w The Shack North Studio na Florydzie, gdzie za konsoletą zasiadł Fernando "Fenry" Coipel.

Okładkę zaprojektowała Vika / Imago Mortis.

Jako że w twórczości Gnosis czuć wyraźne wpływy greckiego black metalu, nie mogło zabraknąć przedstawicieli tamtejszej sceny. W kompozycji "The Eleventh Step, The Gate Unknown" usłyszymy gościnnie Necroabyssiousa, wokalistę greckiej formacji Varathron, w utworze tytułowym Wampyriona z ateńskich grup Funeral Storm i Disharmony.



Nowy album Gnosis ujrzy światło dzienne 14 czerwca pod banderą Nuclear War Now! Productions (winyl) i Godz Ov War Productions (CD). Materiał będzie także dostępny drogą elektroniczną.

Premierowej kompozycji "Conjuration Of The Nemesis" Gnosis możecie posłuchać poniżej:

Wideo GNOSIS - Conjuration of the Nemesis (Track Stream)

Na płycie "Omens From The Dead Realm" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Conjuration Of The Nemesis"

2. "Typhlotic Visions"

3. "Excite The Tempest"

4. "Apzu, Sea Of Death"

5. "Transcendence Pt. II"

6. "The Eleventh Step, The Gate Unknown"

7. "Omens From The Dead Realm"

8. "Awakening The Third Eye"

9. "Watcher Of A Faceless Abyss".