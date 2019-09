Girlsband Pussycat Dolls wróci na scenę? Nicole Scherzinger planuje reaktywację

Jak donoszą zagraniczne media, Nicole Scherzinger, liderka popularnego girlsbandu Pussycat Dolls, podpisała podobno wraz z innymi członkiniami grupy kontrakt, dotyczący reaktywacji zespołu.

Media donoszą o planach reaktywacji grupy Pussycat Dolls /MTV /Getty Images

Według brytyjskiej gazety "The Sun" grupa Pussycat Dolls planuje swój wielki powrót. Informator tabloidu podaje, że liderka girlsbandu, Nicole Scherzinger, miała już podpisać ze swoimi byłymi koleżankami opiewający na wiele milionów dolarów kontrakt mówiący o reaktywacji grupy.

Przypomnijmy, że zespół Pussycat Dolls powstał w 1995 roku w Los Angeles z inicjatywy choreografki Robin Antin. Początkowo funkcjonował jako grupa taneczna, by w 2003 roku przekształcić się w formację wokalną, w której liderką była Nicole Scherzinger.



Oprócz niej w skład weszły Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton i Kimberly Wyatt.

Zespół zakończył działalność w 2010 roku, w wyniku personalnych nieporozumień, w skutek których odchodziły kolejne członkinie. Ostatecznym przypieczętowaniem był moment, kiedy Scherzinger rozpoczęła solową karierę w muzyce i telewizji.

Wokalistka pojawiła się jako uczestniczka "Tańca z gwiazdami" (wygrała 10. edycję amerykańskiej wersji). Jako jurorka oceniała uczestników w brytyjskim i amerykańskim "X Factor", obecnie jest jurorką w australijskim "Mam talent".



Dyskografia girlsbandu składa się z dwóch płyt: wydanej w 2005 roku "PCD" oraz "Doll Domination", która ukazała się trzy lata później. Wśród największych przebojów grupy wymienić należy takie utwory jak "Don't Chia", "Stickwitu" czy "I Don't Need a Man".

41-letnia Scherzinger od dawna odrzuciła oferty reaktywacji grupy, aż do teraz. Po 10-letniej przerwie gwiazda stwierdziła, że jest gotowa na powrót. Podobno Nicole otrzymała świetny kontrakt, którego warunki były wprost nie do odrzucenia. Jak podał informator "The Sun", także pozostałe członkinie pierwotnego składu, w tym Carmit, która opuściła grupę w 2008 roku, zgodziły się na reaktywację.

Podobno światowa trasa koncertowa zespołu zaplanowana jest na 2020 rok. Girlsband zagra swoje największe przeboje, trwają też rozmowy o nagraniu nowej muzyki.



"Jest to jeszcze wczesny etap, ale powrócą razem, a część z nich, w tym Nicole, powiedziała, że jest otwarta na wspólne stworzenie nowej muzyki" - podaje źródło "The Sun".