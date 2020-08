Girls Aloud: Co dalej z zapowiadaną reaktywacją składu?

1 / 12

Girls Aloud zostało powołane do życia w 2002 roku w trakcie reality show "Popstars: The Rivals". W ostatecznym składzie znalazły się Cheryl Cole, Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts i Kimberley Walsh (wyłonili je Geri Halliwell, Louis Walsh i Pete Waterman). Grupa wydała pięć albumów studyjnych (ostatni "Out of Control" ukazał się 2008 roku), a wszystkie okazały się być bestsellerami w Wielkiej Brytanii (ich płyty wielokrotnie pokrywały się platyną na Wyspach - łącznie sprzedało się ponad cztery miliony egzemplarzy). Grupa była jednak znana tylko i wyłącznie na Wyspach (również ich trasy ograniczyły się tylko do Wielkiej Brytanii i Irlandii). Zespół oficjalnie przestał działać w 2013 roku (w 2012 reaktywował się po trzech latach zawieszenia, ale po jednej trasie koncertowej dziewczyny ostatecznie poszły w swoje strony).